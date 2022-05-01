台中一名男子為了共同扶養子女，仍與前妻同住，但男子卻忍不住自身慾望，強行強吻且意圖性侵前妻。案經上訴，台中高分院考量女方擔心小孩沒父親，改依強制猥褻罪，判8月徒刑。可上訴。

判決書指出，該男與妻子於2016年間離婚，雙方仍同住，共同扶養子女，然該男於2021年1月間，見前妻獨自在房內便衝上前強吻，不管前妻死命抵抗並尖叫吼說，「我已經有男朋友」、「我們已經離婚很久了」、「不可以這樣對我」、「這樣我會活不下去」等語，該男見狀還改以強暴方式，強行猥褻得逞，造成前妻肩頸多處瘀青，事後在男友陪同下報警，至醫院驗傷，全案才曝光。

該男辯稱，他的確有親吻前妻的頸部與胸部，但沒有強制猥褻犯行，認為自己與前妻離婚後仍同住，是順應氣氛才做出該些行為，觸摸前妻大腿時，前妻表達不願意，他就立刻停止動作穿衣離去。

一審台中地院法官根據雙方證詞與證據，認定男子強行親吻前妻與摸其下體，已涉犯強制性交，非單純猥褻，變更起訴法條，改以強制性交罪判該男2年徒刑。

案經男子上訴，台中高分院認定，女子的下體並無驗出該男的DNA，難認該男有以生殖器觸碰女子，考量女方擔心孩子沒父親，願意原諒該男，法官最終因無積極證據證明男子有強制性交未遂，故撤銷原判決，改以強制猥褻罪，判該男8月徒刑。可上訴。

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