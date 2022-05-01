空服員出身的林佩瑤以天使臉孔、魔鬼身材，還有一副好歌喉闖出知名度，她還因此擁有「最美空姐」的稱號，而林佩瑤在2019年底嫁給名廚武俊傑，身為幸福人妻的她也不吝嗇分享夫妻日常，不過林佩瑤結婚近3年，肚皮動靜屢次成為網友關心的話題，對此，林佩瑤就在網上直白寫下3點聲明，把自己對於生小孩的想法全說了。

親民的林佩瑤樂於在網上和粉絲互動，不過她每次開放網友問答時，總會被問到「阿瑤要生小孩嗎？」、「為什麼不生？是因為經歷了什麼挫折嗎？」、「不怕以後老了沒人陪伴嗎？」等問題，對此，林佩瑤就在網上直白寫下3點回答：「1、目前沒有生小孩的打算。2、就是怕生完小孩會有挫折，所以才不生的3、確定你老了以後小孩有想要陪你？養兒防老已經不適用於現在的年代了，我比較怕養兒啃老」。

林佩瑤感謝外界關心之餘，她也向其他被世俗道德綁架的朋友們信心喊話：「人生是自己的，你有權選擇自己想要的人生」，最後，林佩瑤還感性標記：「#自己的人生自己決定 #到底是養兒防老還是養兒啃老？」最後還幽默自嘲：「我自己就是小孩」。

其實，林佩瑤自結婚後，她舉手投足散發新婚人妻的氣息，而林佩瑤也曾表示，她和廚師老公武俊傑有共識，暫時不生小孩，等到有緣時再說，小倆口也相當享受兩人世界。