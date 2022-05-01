來自日本的嫩模宇恵明璃奈，擁有甜美外型和逆天身材，今年僅有26歲，正是綻放青春的大好時機，過去曾在日本電影《應許之地》參與演出，真實身分則是名女荷官，穿上藍色低胸制服，性感姿態映入眼簾，被網友看到後PO到PTT表特版上去，讓不少網友看傻了眼，喜歡上了這位來自日本的妹子。

這名超火辣模特明璃奈，穿上超火辣制服專心上工，胸前採挖空設計倒出豐滿上圍，細心數著手上砝碼、一邊注意客人表情，心情好時露出兩排牙齒，那股朝氣活力感深植粉絲心中，粉絲看到鼻血狂流，直喊：「緊緊相依」、「表特回來了」、「車速快倒翻車」、「在線翻牌真是太正了」有3.8萬人都湧入表達心聲。

PTT上的這張照片讓網友都瘋了。(圖/明璃奈 IG)

論壇中網友還討論起，明璃奈的胸前球狀物，評價道：「她那兩顆好大，整個快倒出來」、「荷官好性感哦」、「她的大Ｘ和小蠻腰好想要」、「妙恰到好處，太妙了」、「以後就是我們超正元首了」、「我準備好領牌，要準備接下來要做的事情才可以」、「很懂得自身優勢啊」、「這才是真表特」。

事實上，她IG上不只有分享荷官生活，還有許多外拍作品、以及諸多旅遊樂事，穿著多半清涼火辣，像極了真人版美人魚，對服裝要求不設限，在火辣制服照的誘人身材，能夠去撐起身上的每樣造型。IG上最新一張，她則穿起超清涼泳裝，置身在一片碧海藍天之中，感受海洋氣息，也意外成為矚目焦點。