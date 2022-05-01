全台疫情延燒，新北昨有名父親指控，6個月大孩子28日高燒39.2度，已經有發抖、翻白眼的狀況，將孩子帶至林口長庚醫院急診，但在外整整排隊等待1小時，最後孩子宣告不治死亡；對此林口長庚回應，檢傷時有發現男嬰發燒但意識清楚，且非確診個案，一切依常規處置，但男嬰病情變化快速，醫院也深感遺憾。

媒體報導，吳姓父親自稱在下午4點帶孩子到林口長庚醫院，20分至戶外區排隊，40分拿到號碼牌進急診室，眼看孩子情況急轉直下，妻子開口向醫護求援，5點10分起開始急救，最後於44分宣告不治。吳姓父親認為，孩子已經處於緊急狀況但院方卻沒有及時處理，延誤就醫導致孩子死亡。

林口長庚醫院表示，4月28日該病人因發燒被帶至急診，經常規檢傷檢測後確認有發燒但意識清楚，安排至兒科進行診治，病人PCR採檢結果為陰性，非確診個案。醫院一切皆依循常規處置，但病人病情變化快速醫院深表遺憾，若家屬有需要也將盡力提供病情說明。