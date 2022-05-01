泰鼎-KY(4927)「泰鼎綠色專案(Apex GREEN Project)」於4月下旬完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置，每年預期可減少超過700噸二氧化碳年排放量，泰鼎-KY因廠區在泰國，且客戶訂單穩定，第2季營收可望優於第1季，不排除挑戰單季歷史新高。

繼今年第1季正式啟動「泰鼎廢水循環再利用專案(Apex Aqua Project)」，導入新世代廢水處理循環系統，提高廢水回收再利用的比例，為提高再生能源投入比例，為期三年之「泰鼎太陽能方案」預計將投入約1.4億泰銖預算建置太陽能光電系統，總裝置容量將擴充至8MW，在泰國擁有年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量有望達7000噸以上。

面對本世紀最重要的氣候變遷議題，泰鼎-KY積極推行「泰鼎綠色專案」，泰鼎-KY表示，不只要提高再生能源使用比例、選用具節能效益的機器設備，建築設計也將把節能與環境友善元素納入考量，董事長及執行長更簽署投入綠色能源發展及節能相關政策公告，展現公司對於永續策略的重視，透過將永續策略融入工廠運行模式內，響應國際減碳趨勢，從節能、發展再生能源、資源循環再利用等方面著手，打造更全面性的綠色解決方案。

大陸自3月中本土疫情大爆發，上海及昆山相繼封城停工至今，衝擊電子產業供應鏈，泰鼎-KY因廠區在泰國，且終端客戶拉貨正常，營運未受到大陸封城停工影響。

受惠於智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品出貨持續放量，泰鼎-KY今年第1季合併營收為41.44億元，年增27.11%，泰鼎-KY表示，第2季看起來很不錯、很樂觀，有機會挑戰單季歷史新高。