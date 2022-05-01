影》新烏日火車站類火車第1班掛零 乘客：有車搭就好

很多民眾知道台鐵工會發動51依法休假不出勤服務，形成工作人員比乘客多的情況。（盧金足攝）

交通部公路總局人員貼心送上礦泉水，提供搭類火車的乘客。（盧金足攝）

類火車臨時路線，採台鐵區間車票價收費。（盧金足攝）

「一日限定類火車」從彰化搭車來台中的乘客踴躍，表示「有車搭就好」。（盧金足攝）

因應台鐵工會發動51依法休假不出勤服務，台鐵推出1日限定「類火車」臨時路線，上午6時第1班由新烏日火車站發出的類火車乘客掛零，6時30分第2班類火車才有3人，但到10時由彰化開來台中的班車則湧進20名乘客，台鐵特別在場量測體溫，贈送礦泉水，乘客表示，台中至彰化搭火車和客運都大約20分鐘，「有點不方便，但有車搭就好了」。

為避免鐵路停駛對民眾造成旅運影響，交通部、公路總局與台鐵盤點公共運輸替代運能，其中，新烏日高鐵台中站往返彰化的運輸缺口，提出當日限定「類火車」臨時路線，讓往返台中、彰化的民眾減少交通影響。

新烏日火車站一早就有數10名台鐵與公路總局人員坐鎮，因為上午6時第1班由台中開往彰化的類火車乘客掛零，直到半小時後第2班才有3名乘客，形成工作人員比乘客還要多的情形。

1名帶著小孩的媽媽要從台中到彰化，到火車站才知「1日限定」的類火車轉到火車站前，趕緊來搭車，看到售票的機器同樣是台鐵票價，類火車同樣載客到彰化火車站，表示「

沒差幾分鐘，趕快上車」。

但另1名由彰化搭類火車來烏日，本來要轉車到海線，因為下車站點不是在火車站內，提著行李在工作人員引導下轉乘其他公車。

從台中到彰化搭類火車的民眾，從上午6時到10時30分大約都是個位數，但從彰化來台中的乘客不少，9時30分從彰化到台中的乘客達20人，很多搭火車往返台中、彰化的民眾表示

，搭火車不怕塞車，搭客運怕路況，還好今天同樣花20分鐘扺達。

台中區監理所所長魏武盛指出，中彰投地區多數台鐵車站均能透過市區客運或公路客運路線替代，但經盤點相關公共運輸運能後，針對尚有運輸缺口路段，推出當日限定「0971三義-后里-豐原」及「0972新烏日-成功-彰化」等2條「類火車」臨時路線。

提供運輸服務時間自當日上午6時起至晚間10時止，其中「0972」沿途行經彰化車站、成功車站（中山路）及新烏日車站，每30分鐘由彰化車站及新烏日車站對開，並在各台鐵車站內公告前往主要轉乘地點及接駁其他台鐵車站之替代路線。

魏武盛表示，2條類火車臨時路線，採台鐵區間車票價收費，搭乘的旅客先至鄰近台鐵車站內刷卡或購票，建議以電子票證方式刷卡乘車，除加速乘車效率，還可享電子票證乘車優惠。

監理所同步派員在各台鐵主要車站駐點，協助引導乘客前往市公車、公路客運及類火車站牌處乘車，如有前往台北、台南或高雄等長途旅運需求，建議參考站內替代路線及轉乘資訊，前往台中轉運站、統聯中港轉運站或朝馬客運站轉乘國道路線。