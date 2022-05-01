布魯克林籃網從季初的奪冠大熱門打到季後賽一輪遊，被認為是除了洛杉磯湖人之外「最令球迷失望的球隊」，現在更失望的恐怕是老闆蔡崇信。根據美媒《紐約郵報》報導，籃網球團和主場巴克萊中心本季虧損5000萬至1億美元（新台幣14.7億至29.5億），可能是全聯盟最慘。

該報導指出，蔡崇信2019年8月買下籃網和巴克萊中心的時候還期望可以賺錢，大手筆以頂薪合約簽下杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成超級強隊，代價是接近1億美元的豪華稅。

布魯克林運動娛樂（籃網與巴克萊中心的母公司）執行長阿貝蒙迪（John Abbamondi）今年2月預告在球季結束後下台。阿貝蒙迪的工作是幫公司賺錢，在他的管理之下，籃網的觀眾人數、票房收入、贊助商都開出紅盤，單以門票收入來說比2018-19球季（疫情爆發前的完整球季）大漲100%，增長幅度之大在全聯盟僅次於鳳凰城太陽。

然而蔡崇信認為阿貝蒙迪缺乏開創性和數據化決策。阿貝蒙迪走人之後，蔡崇信季外打算再尋找3年來的第3位執行長。蔡當初首位雇用的執行長是聯盟總裁推薦的人選大衛李維（David Levy），但是李維只做了幾個月就被換下。

另一方面是因為籃網與紐約尼克的立足點不平等，籃網在1970年代搬到紐澤西長達數十年，回到紐約之後已經落後尼克很多。本季尼克戰績不佳未進季後賽，例行賽每場票房仍有300萬美元，大幅領先籃網的210萬美元。