本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲先前預估年底確診人數將累計400萬人，死亡人數則可能達4萬人左右，牙醫師史書華認為，死亡人數不會高於4萬，願跟柯對賭400萬元做慈善。對此，柯文哲今（1日）回應，這是典型的認知作戰，不是斷章取義，已經是刻意抹黑。至於是否要對賭，柯直言「誰理他！」
柯文哲今（1日）以黨主席身分，出席民眾黨台灣客家發展委員會成立大會，媒體持續關注疫情問題，針對柯的確診預估，牙醫師史書華認為，死亡人數不會高於4萬，願跟柯對賭400萬元做慈善。
柯文哲表示，這是典型的認知作戰，若從頭聽到尾就知道不是這樣講，「算了！」那個「每日確診50萬」，它圖卡上確實少了「累計」兩字，但外界從縱軸也應看得到出來。
柯文哲強調，這不是斷章取義，已經是刻意抹黑，覺得不必要搞成這樣，政治上有攻防，但也知道不是說那個意思，故意就是要抹黑，「政治搞得那麼卑鄙，不必要！」
媒體追問拿人命打賭適當嗎？柯文哲回應，政治攻防搞得這麼卑鄙，不只拿人命打賭不對，台灣政治史一堆惡劣文化，目的就是要達到抹黑對方，像宇昌案、興票案、MG149案、葛特曼案等，選過舉的人都不會做這種事，不會故意製造假案陷害人家，「這是很惡劣的台灣政治文化。」媒體進一步追問會跟史書華打賭嗎？柯文哲直言「誰理他！」
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