大陸國家衛健委公佈數據顯示，昨（4月30日）大陸新增本土確診病例916例、本土無症狀感染者7340例；其中，上海新增本土新冠肺炎確診病例788例和無症狀感染者7084例，其中683例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，105例確診病例和7084例無症狀感染者在隔離管控中發現。

除上海外，昨新增本土確診病例中，除上海788例外，北京53例，廣東21例，吉林16例，山東6例，四川6例，黑龍江5例，江西5例，河南4例，新疆4例，江蘇3例，內蒙古2例，湖南2例，重慶1例。

新增本土無症狀感染者7340例中，上海占7084例，江西57例，遼寧47例，新疆44例，吉林26例，浙江18例，山東15例，黑龍江9例，安徽9例，廣東7例，北京6例，江蘇6例，河南5例，四川4例，天津1例，重慶1例，雲南1例。

今上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，上海本輪疫情防控取得了階段性的成效，本土陽性感染者從4月13日達到單日的峰值2萬7605例以後，總體呈現波動下降的趨勢，4月27日起，單日新增感染者的數量已經4天在1萬例以下了。

顧洪輝表示，本輪疫情的有效傳播指數，就是Rt值由此前的2.27下降到了現在的0.67，已連續15天維持在1以下。核酸篩查和抗原檢測的陽性檢出率逐步的下降，經專家綜合研判，上海市社區傳播風險已得到有效遏制。