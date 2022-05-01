北京環球影城即起關閉 配合新冠流行病學調查 10:482022/05/01 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京環球度假區今（5月1日）宣布，環球影城主題公園、環球城市大道即日起暫時關閉。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京環球度假區今（5月1日）宣布，環球影城主題公園、環球城市大道即日起暫時關閉，原因是要配合新冠流行病學調查。 北京環球度假區表示，暫時關閉措施是為落實疫情防控要求，配合新冠肺炎疫情流行病學調查，同時出於對遊客和員工健康及安全的審慎考慮。公司將安排受影響遊客，透過購票渠道辦理退票或改期，將再發布具體指引。 醫警示7大症狀馬上急診 3種人恐快速惡化 基隆＋715 累計2228人居隔 港務中心5／1再開疫苗施打站 #流行病學調查 #新冠 #北京環球 #度假區 #暫時關閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭陳建仁嗆不懂流行病學、回去看書 柯文哲：呵呵 15:252022/04/30 政治 屏東＋133再創新高 99例感染源追溯中 15:452022/04/30 生活 台東今＋58 市區雞排店4員工確診 這3天到過者要注意 15:422022/04/30 生活 北市快篩陽才能社區篩檢 林右昌：若試劑能普遍化也會支持 16:292022/04/30 生活 港疫苗通行證新階段今起實施 內用要打2劑 周末嚴厲執法 11:022022/04/30 兩岸 上海臨床呼吸科專家：從新冠患者危重症救治看到動態清零必要性 09:082022/04/30 兩岸 統測今登場 234考生確診 準備696間隔離試場 10:202022/04/30 生活 台中最新熱點足跡出爐 中港轉運站、高鐵、勤美入列 16:282022/04/30 生活 嘉義市今增33確診 12歲以下占12例 15:242022/04/30 生活 打疫苗前後這些食物要多吃 3件事要全力避免 07:162022/05/01 健康 7年級生喊「我確診了」 5天痛苦病程曝光 08:422022/05/01 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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