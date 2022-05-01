北京環球度假區今（5月1日）宣布，環球影城主題公園、環球城市大道即日起暫時關閉，原因是要配合新冠流行病學調查。

北京環球度假區表示，暫時關閉措施是為落實疫情防控要求，配合新冠肺炎疫情流行病學調查，同時出於對遊客和員工健康及安全的審慎考慮。公司將安排受影響遊客，透過購票渠道辦理退票或改期，將再發布具體指引。