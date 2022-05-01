明道鼓勵偏鄉同學們。（恆星影視提供）

明道勉勵偏鄉同學們。（恆星影視提供）

明道與關西國中棒球隊同學合影。（恆星影視提供）

關西國中頒發感謝狀給「明道哥哥」。（恆星影視提供）

藝人明道熱心公益不遺餘力，化身「明道哥哥」與張榮發慈善基金會合作，關心偏鄉與弱勢族群，迄今捐款超過千萬，資助超過千位弱勢孩童。他日前與該基金會社工，一同前往新竹關西國中，探訪資助的體育班與棒球隊學生，除心靈雞湯鼓勵學童面對迷惘以及勇於接受訓練外，更頂著大太陽參與球隊訓練，不論是跑跳，或是傳接球都難不倒他，認為自己要拿出哥哥榜樣以身作則，他對學生喊話：「如果覺得哥哥接得好的話，力量可以再加一下。」

明道提醒孩童們要多吃一點，才能面對嚴苛的訓練，學生們也感謝明道哥哥持續的資助，讓他們可以有好的球具使用。他也鼓勵學童們面對迷惘，他提起在學生時期若遇到低潮，會先讓自己放慢腳步，思考與調整步調，真誠面對自己現在模樣，若是還有疑問會選擇尋求師長的協助，他慶幸求學時期遇到好的師長，鼓勵他絕對不能輕言放棄，他也將「不輕言放棄」這5字送給同學們。

明道勉勵學生們勇於接受訓練帶來的考驗，他提起好友顏行書曾說，這世界上最不能相信的就是教練，「因為教練永遠對你說，這是最後一趟，然而這永遠不是最後一趟」。他認為訓練是一切的根基，相當重要，如同打球都有所謂的基本動作，要從基礎一層一層地按部就班學習，從中培養遇到困難時的判斷與決策，「也許同學們在某個單項運動亮眼表現，但並不是大家未來唯一的道路；但透過訓練，才能開始發現，萬事萬物皆有過程，進而選擇自己的未來」。

明道與妻兒在年初時就已回到台灣，近期疫情嚴峻，他口罩戴好戴滿外，更隨身準備好酒精，照顧好自己同時，也照顧好團隊，提醒家人與工作團隊以安全為第一優先。談到近況，他透露除穿梭於照顧雙親外，也同時洽談新的工作。