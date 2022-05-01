要讓膽固醇維持正常數值，大多數人都知道要少吃油膩多吃蔬果、營養均衡並且適度運動。但一名46歲林小姐指出，自己平日生活作息規律，攝取足量蔬菜、油炸不沾，以往血脂檢驗數值不但正常，甚至比一般人低。但最近半年血脂開始偏高，總膽固醇超標來到260mg/dl ，原想藉由運動改善，但是總膽固醇不降反升，數值已經來到280mg/dl。她就醫經過多元診斷，這才發現，竟是甲狀腺功能低下造成。

收治林小姐的書田診所家醫科何一成醫師表示，甲狀腺是位於頸部前下方的內分泌腺體，其分泌的激素會影響全身的新陳代謝。甲狀腺低下症即指甲狀腺無法製造足量的甲狀腺激素供給身體所需，造成全身性的代謝速度變慢，可經由病史、抽血檢驗及症狀來診斷。

●甲狀腺與膽固醇的關係？怕冷、水腫、疲倦等症狀 小心甲狀腺低下！

何一成說明，甲狀腺素會增強膽固醇代謝，加速膽固醇從膽汁中排出，因此甲狀腺功能亢進時，血膽固醇低於正常，甲狀腺功能低下時，血膽固醇就會高於正常。

何一成指出，甲狀腺低下症好發於40-50歲女性、曾經得過甲狀腺發炎者或是生產後。常見症狀有體重增加、嗜睡、畏寒、四肢浮腫、記憶力下降、注意力不集中、反應變慢…等。

何醫師強調，甲狀腺低下長期未治療，可能會引起心臟衰竭、肺水腫、聲音沙啞、血液膽固醇濃度上升等併發症，不可輕忽。

●膽固醇數值 過高過低都不行！

此外，醫師也提醒，膽固醇是腦部與神經連結的主要成分，不僅用來保護細胞膜強度及流動性，也是每個細胞製造細胞膜所需的原料，因此總膽固醇數值並非越低越好。

膽固醇數值(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

其中最要關心的是低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）的數值，這和罹患心血管疾病的機率成正比。低密度膽固醇越高，血管老化的速度會越快，更容易造成心血管硬化、腦梗塞及血管型失智症。

醫師建議，膽固醇多來自富含飽和脂肪酸、反式脂肪的食物，像是人造奶油、油炸食物、精緻甜點、紅肉等。維持規律運動習慣，像是健走、跑步、有氧運動，都可列入運動選項；同時戒酒、不熬夜、維持正常作息，都有助維持健康體重，對調控膽固醇指數有益。

但要特別提醒的是，雖然壞膽固醇指數過高會導致血管硬化，但總膽固醇指數過低，也恐造成血液內養分供應不足，使生理機能相對較差，細胞的建構能力也較弱。因此若是總膽固醇低於160mg/dL，可就要特別小心了，最好就醫找出過低的原因，加強修復調節，讓身體能回復正常運作。