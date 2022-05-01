全台疫情持續升溫，每日破萬人確診，具有醫學專業的台北市長柯文哲更曾預言台北市在5月18日前就會達到單日50萬確診的高峰，但台灣疫情最高峰究竟會多少人？北市聯醫中興院區醫師姜冠宇則分析，從各國數據的比例來看，全台單日破10萬是有可能的，但要破20萬不太容易，會逼近世界紀錄。

姜冠宇指出，要判斷台灣高峰究竟單日會有多少人確診不好回答，也不能說死，但是可以用最簡單的方式去看，看別國「單日每百萬人中多少人感染」做參考。

他表示，近3個月讓我們印象比較深刻的國家像是香港最高峰，每百萬約超過8000 人確診；南韓最高峰，每百萬約超過 7000 人；法國最高峰，每百萬約超過 5000 人；德國最高峰，每百萬約超過 2000 人；台灣總人口約2300萬人，以上數值乘以23，大約就是高峰人數。

姜冠宇分析，所以慘一點，破10萬是可以的，但是要破20萬就不太容易，我們會逼近世界紀錄，他也打臉柯文哲的說法表示，單日要破40、50萬甚至百萬，就是破世界紀錄了，這在台灣不可能發生。

他指出，疫情看到單日10多萬確診，最多15、16萬就要退了，而且這還是指控制得比較不好的狀況，別忘記我是拿幾個比較慘的國家，如果是像德國那樣，我們4萬6千多人就到頂了。

姜冠宇說，大家可以用別的國家來推推看，也許還有某些狀況是沒想到的，而累計總感染人口會在四百萬左右也是有可能的，那是由台灣總人口乘以他國累計感染率15％至20％，而這些都還跟第三劑覆蓋率、減災流程相關策略、民眾配合度有極大的關係。

他呼籲，最近看一些朋友有反應還是會卡確診流程、或是不遵守隔離規定等，但是面對這些狀況，互相指責、抱怨、謾罵、貼標籤都沒有幫助，台灣要前進、再創佳績必然不是靠這種負能量，還需要用正面的心態走這一段路，好好努力做給世界看。