台鐵企業工會發起五一不加班活動正式登場，衝擊全台鐵路疏運，可能因為大多民眾早已得知台鐵罷工消息，高雄新左營車站上午人潮相當冷清，雖然政府即時推出「類火車」配套措施，但有民眾認為台鐵罷工造成大家不便，對台鐵工會的行為感到不解。

由於台鐵罷工的消息很早就已經傳出，因此，新左營站1日上午人潮冷清，雖然工會發起五一不加班活動，但火車仍有少量班次行駛，新左營站北上加南下整天共有6個班次，但上午在新左營站搭乘火車的旅客人數不多，幾乎每個車廂都還有座位可供下站民眾乘坐。

新左營站站長劉俊哲表示，公路總局有支援6名人力，2位在大廳引導帶位，4位協助旅客類火車上下車，往屏東的類火車每半小時一班，下午1時30分後，每15分鐘一班，往台東平均1小時一班，上午時段旅客較少，平均1個班次只有1到3位民眾搭乘，因為這次五一不加班活動消息發布很早，所以火車票目前僅剩8000多位尚未退票。

一名男子搭乘類火車準備返回屏東，他憤怒表示，原本都搭火車，改搭類火車時間拖長，對他來說相當不方便，但也沒辦法，他認為台鐵工會罷工一點道理都沒有，造成人民那麼多的不便利，他們罷工錢也是照領，非常不贊成這次的罷工活動。

台鐵司機員於新左營車站換班，他們表示，今天上班沒有特別辛苦，一樣平常心看待，自己也是自願加班，有看到民眾在月台為他們加油，今天搭乘的民眾確實有比較少。