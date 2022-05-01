俄羅斯總統普丁。（美聯社）

俄烏戰爭發生，聯合國制裁俄羅斯的投票，幾乎所有的阿拉伯國家都棄權不表態一事，旅台的日本資深媒體人本田善彥觀察，美國在國際社會威信已經降低，已經不再強盛到可以決定所有事情，若想介入戰局，勢力已不如以往。

本田善彥接受《中評社》訪問時指出，1979年蘇聯侵攻阿富汗，隔年蘇聯舉行莫斯科奧運，當時很多阿拉伯國家沒有參與。這次俄烏戰爭發生，聯合國制裁俄羅斯的投票，幾乎所有的阿拉伯國家都棄權不表態，且不只印度，連巴基斯坦、伊拉克、伊朗等也棄權，這個變化是很有趣的。

本田善彥觀察，這顯示美國的威信已經降低，過去30年美國是全世界最大的強國，可是經過攻打伊拉克、阿富汗等，全世界對美國的信任，都不如以往。

日本旅台作家本田善彥。 （中評社）

本田善彥引一位俄羅斯朋友的玩笑話，俄羅斯對世界和平有貢獻，連傳統上不睦的印度和巴基斯坦竟然因為俄羅斯站在同一邊，這是很難得的。

本田善彥指出，現在日本慢慢感覺到，美國是很強大的國家，可是這幾年來卻在下滑，尤其川普還想要從日本撤軍，這讓日本人很驚訝，轉不過來到底發生何事。

本田善彥強調，當時日本國內有種很奇怪的氛圍，美國一下子變成不如想像中可以依賴的對象！雖然拜登上任後有轉變，但若想介入戰局，美國的勢力已不如以往。