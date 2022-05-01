台灣疫情相當嚴峻，單日確診數已突破萬人大關，然而政府的應對措施卻是一團亂，不只缺兒童疫苗，民眾也為了搶快篩試劑而大排長龍，讓資深媒體人、前主播李艷秋氣得發文，列舉出了多條政府防疫的「罪狀」，直言「被這個類政府搞得好累！」。

李艷秋今（1日）在臉書直言「是時候檢視政府所曾誇下的海口了」，她首先列舉出了「台灣防疫超前部署」、「電鍋蒸口罩，重複用多次」、「台灣實施的是全世界防疫第一的「新台灣模式」、「購買疫苗沒有迫切性」等11句政府所喊過的「金句」，痛批政府根本是「金句防疫」。

李艷秋也痛批政府「用洪荒之力振興自家經濟」，她指出政府成立口罩、疫苗、快篩等多個防疫國家隊，甚至還出現醫材、股票、網軍國家隊，而人民為了搶打疫苗、口罩和快篩試劑等自保措施已經精疲力盡，卻還要看權貴吃香喝辣。

李艷秋最後嘲諷道「基於有福同享，雨露均霑的概念，即使沒有辦法進「XX國家隊」，是不是可以多成立幾個「類國家隊」，讓民眾過過癮呢？」，「一路走來，實在是被這個『類政府』搞得好累啊！」。