【愛傳媒樂風專欄】繼上次的軒轅教關渡黃帝神宮、會走路的劍潭天德宮後，樂風尋找特殊廟宇的蹤跡，來到了淡水中正路老街。中正路雖名為老街，實際上已經喪失許多古老的面貌了，不過，這不是今天要談論的重點，今天要拜訪的是一間土地公廟。

咦！明明是一間飲料店，怎麼說是一間廟呢？別急別急，您瞧瞧店中藍衣女子的右前方，若不清楚的話，請看下一張特寫。

店裡居然有間小土地公廟，奇特吧！其實樂風早在三四年前就已經知道這間廟的存在，當時一直認為應該是某種糾紛，造成了這個店中有廟的特殊現象。

今日再度造訪此地，美麗大方的茶坊主人見我形跡「詭異」，隨口和我聊了幾句，才聊出了此廟的淵源。

原來此廟約有60年歷史，是店老闆的姑丈那一代所建，算是私廟，建廟的原因是該店面位於路衝，基於風水上的理由蓋了此廟，一方面也是當時此聚落沒有土地公廟，建廟後也可供附近居民祭拜。

店面一樣歷史悠久，做過好幾種不同類型的生意，目前是間飲料店，因為土地公廟在店內，故名「福德茶坊」。廟裡沒有對聯，也沒有廟號匾和天公爐，不過旁邊的瓦斯桶櫃倒是寫著「東興街福德正神」。

廟中香爐寫著福德正神和山西夫子，「山西夫子」何神也？其實就是關聖帝君，山西夫子是用以和山東夫子來對稱的，所以山東有孔夫子，山西有關夫子。福德正神和山西夫子都是保佑生意人的神明。

廟中有較接近寫實風格的虎爺，和土地公、山西夫子一起保佑店家興旺平安。

調查結束，為了感謝老闆的解說，當然要買杯綠茶「交關」一下，有趣的店中廟，下次您逛淡水的時候，不妨來這邊看看。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。