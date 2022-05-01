澎湖縣政府為提升兒童保護力，各衛生所室自5月9日起分批到各校，為6至11歲學童疫苗施打「幼童莫德納疫苗」疫苗，力拼在5月20日前施打完畢，目前學校已發送接種同意書給家長，總計全縣6至11歲學生約3482人，縣府鼓勵幼童踴躍施打。

澎湖縣政府表示，幼童莫德納疫苗第一波中央已配給澎湖，幼童施打劑量是成人劑量一半，縣府將調查所有孩童家長意願後，統一造冊，排定接種日程，預計5月20日前完成6至11歲學童疫苗施打。

澎湖縣各學校已發放接種同意書，家長有7天的時間考慮，預計5月5日向家長收回接種同意書，如同意採校園集中接種方式，由衛生所派員到校施打，家長亦可自行攜帶符合資格的學童至合約醫療院所接種。

澎湖縣政府表示，澎湖縣國小共37間、9間附設幼兒園，符合接種資格（6至11歲）學生約3482人，5月9日開始首波由外垵國小、西嶼鄉立幼兒園及花嶼國小開始施打，分別由西嶼衛生所及望安衛生所醫護人員入校為學童施打疫苗。