北投好樂迪KTV內12人互瞄鬥毆 警噴辣椒水逮人

北市北投區好樂迪KTV，1日凌晨近2點發生酒客互毆，警方迅速到場，噴灑辣椒水壓制兩方人馬，其中1人竟認出對方的人是他國中同學，沒想到竟在混亂中相遇，兩派都是北投當地同一所國中畢業，事發互不提告，但仍涉嫌聚眾鬥毆，警訊後將12人依法提告。

劉男等9人在一間包廂唱歌，凌晨1時許，劉男離開包廂上廁所，與另一方詹姓男子等3人其中1人發生擦撞，劉、詹先口角，兩間不同包廂的朋友一擁而上，在走廊上大打出手，警方獲報後，立即啟動快打，多名警力到場，隨即噴灑辣椒水壓制雙方，喝令全部人趴下不要動。

涉嫌滋事的兩方都是33歲、32歲，均為國中同屆同學，因酒後認不出對方，因而嗆聲互毆，進警局後才發現有人是同班同學，畢業後均沒有見面，竟在KTV互毆相認，酒醒後均不提出傷害告訴，警方依妨害秩序罪移送法辦。

警方重申，對於任何暴力傷人及聚眾鬥毆案件，將持續展現強勢作為，嚴正執法、絕不寬貸，以維社會之安寧秩序。