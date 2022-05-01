農曆4月（國曆2022.05.01～05.29）來臨，本月先天氣命為木生火-相生，只要注意人和便可避開災禍；後天運勢則是火火旺，各行各業都能突破困境，隨著經濟回溫，社會氣氛逐漸平和。12生肖中，又以鼠、牛、龍、猴、狗，這幾個生肖的運勢最佳，掌握好運勢必有佳績。

貴人運最佳：生肖鼠

喜逢月德吉星來照臨，本月生肖鼠有貴人相助，遇難可解，逢凶化吉。恐有小財之失，勿貪不義之財；近親好友有刑害之災，勿多管閒事以避免捲進他人是非；凡事謹慎小心，守之則安泰。

財運最佳：生肖牛

妙逢三合吉星照臨，財源漸入美境，掌握商機衝刺大有可為；有深造再進修之機會，社會地位相對提高。但不可過於貪心，小心五鬼地煞的傷害，慎防受小人欺騙、背叛、牽連誣陷，小心免得官符纏身。

福氣最佳：生肖猴

六合吉月、喜逢月德吉星，遠方貴人來相助，謀事順通，事業生意合夥可成，未婚男女良緣可遇，已婚夫妻感情增溫，萬事吉祥。但不可與親友有金錢往來，提防口角是非招災。

桃花運最佳：生肖狗

紅鸞星動，未婚男女婚姻可期。加以紫微吉星照護，雖需慎防有小人乘隙而入之機會，但因可得貴人相助，大體上仍為吉象，謹慎行事自可安泰。

總運勢最佳：生肖龍

太陽、天喜、天解等吉星高照，恭喜！家中生百福，財喜盈門，諸事通順慶有餘，凡事有進展之機會。提醒需小心理財，並不可虛榮、自滿、傲物，不近酒色可平安也。