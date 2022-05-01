因應台鐵大罷工，「類火車」1日上路，但一早乘車人數不多，屏東火車站5點半至9點半間的18班車僅運輸108人。（謝佳潾攝）

因應台鐵大罷工，「類火車」1日上路，但一早乘車人數不多，屏東火車站5點半至9點半間的18班車僅運輸108人。（謝佳潾攝）

因應台鐵大罷工，「類火車」1日上路，但一早乘車人數不多，屏東火車站5點半至9點半間的18班車僅運輸108人。（謝佳潾攝）

因應台鐵大罷工，「類火車」1日上路，但一早乘車人數不多，屏東火車站5點半至9點半間的18班車僅運輸108人。（謝佳潾攝）

因應台鐵大罷工，「類火車」1日上路，但一早乘車人數不多，屏東火車站5點半至9點半間的18班車僅運輸108人，不到往常連假運輸量的1成，以平常運輸量來說也僅剩2、3成，台鐵預估中午過後乘車人潮才會出現。

台鐵屏東車站站長郭坤岳指出，屏東往返高雄的2條路線「【0964】屏東-鳳山-高雄」、「【0965】屏東-新左營」，都是從早上5點半開出首班車，截至9點半各自發出9班車，而18班車共計運輸108人，以平常運輸量相比僅剩2、3成，以往常連假運輸量比不到1成。

郭坤岳研判，運輸量大幅下跌可能與疫情嚴峻有關，多數人都減少移動，再者也因台鐵運輸關係，可能取消出遊行程或是轉乘其他交通工具，不過中午過後人潮可能會漸多。

郭坤岳說，為了疏運人潮，今天屏東站有7個員工上班、4個志工支援，其他單位也有派人協助，鐵路警察局派出16名警力，屏縣府交旅處派2人、屏東監理站3人、屏東客運4人。

至於加開的18列次區間車，有6列次停靠屏東火車站，分別為3307次彰化=台東、3034次台東=彰化、3154次潮州=嘉義、3190次潮州=嘉義、3239次嘉義=潮州、3259次嘉義=潮州，郭坤岳說，3154次在8點26分停靠屏東火車站，共計48人上車、4下車。

「我們忘記火車沒開了！」葉姓大學生說，她與3名友人計畫到台南玩，之前就知道火車不開，但不小心忘記了，到了火車站才想到，不過也沒關係，還是有車可搭，不會影響他們的行程。

相較大學生的淡定，潘姓女乘客則相當不悅，她抱怨道，她要先去高雄主持會議，隨後還要北上，為了今天的行程都先做好功課、查好火車時刻表，不料因沒注意到新聞、到車站才知道火車不開，行程整個被打亂，她只能打電話請人幫忙協調會議延後。