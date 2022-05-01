星座運勢網站「星座看看」公布12星座的地雷，只要做了這件事，就會讓他們憤怒不已，甚至可能導致友誼決裂，一定要特別注意。

▍白羊座

白羊座的地雷就是有人在背後搞小動作，他們覺得有問題就說開，就算吵架也沒關係，最討厭偷偷摸摸的小人行為。

▍金牛座

金牛座的地雷就是借錢不還，因為他們最在乎錢，唯有面對真正的好友才肯把辛苦賺來的錢借出去，如果再三催促還不還錢，對他們來說完全無法接受。

▍雙子座

雙子座的地雷就是被朋友當外人，他們無論什麼事情都喜歡跟朋友分享，如果對方有什麼秘密，自己竟然最後一個知道，他們會覺得很受傷。

▍巨蟹座

巨蟹座的地雷就是家人被傷害，他們非常重視家人，如果有人到處講他們家裡的醜事，甚至做出實質傷害的行為，會讓他們非常難過。

▍獅子座

獅子座的地雷就是有人跟他硬碰硬，他們喜歡掌控大局的感覺，如果有人故意唱反調，挑戰他們的權威，會讓他們憤怒不已。

▍處女座

處女座的地雷就是莫名被懷疑，他們對朋友很好，不過有時付出不愛居功，總是默默的做事，如果遭到朋友懷疑，他們會覺得自尊被被傷害，可能會導致友誼決裂。

▍天秤座

天秤座的地雷是脆弱的時候被忽視，像是生病或遇到挫折的時候，此時他們最需要旁人的關懷，如果在這時候忽略他們的感受，可能會讓天秤座氣到跟對方冷戰。

▍天蠍座

天蠍座的地雷就是不被情人尊重，他們佔有慾很強，又容易沒安全感，如果做出讓他們不信任的事，像是跟前任聯絡、行蹤不明，會讓他們非常憤怒，甚至做出報復行為。

▍射手座

射手座的地雷是親近的人對自己斤斤計較，他們個性大方，對朋友很講義氣，可說是有福同享、有難同當，如果對方沒有同等對待自己，很愛計較，會讓他們感到不被重視。

▍摩羯座

摩羯座的地雷是工作受阻，他們是標準的工作狂，如果你影響他們的工作，像是跟他們的主管打小報告，就算事情是真的，也會讓摩羯座感到深深的背叛感。

▍水瓶座

水瓶座的地雷是不被尊重，當他們有想做的事情，希望身邊親近的人都能支持自己，此刻若不能得到認同，會讓他們感到非常孤獨。

▍雙魚座

雙魚座的地雷是被情人嫌棄，例如他們如果想要整天黏在對方身邊，卻被戀人嫌棄，這是重傷雙魚座的行為，會讓他們開始思考這段感情的意義。