台鐵5月1日表定列車全面停駛，交通部以「類火車」應變。國民黨新北市議員葉元之今早去板橋火車站與浮洲火車站朝聖，卻被台鐵志工告知沒有「類火車」，痛批「類火車」三個字喊那麼大聲，執行起來卻是這麼兩光，怒酸「倉頡如果再世，應該是民進黨最紅的官」。

葉元之指出，今天火車停駛，民進黨政府發明「類火車」因應，他一早去朝聖看看有沒什麼狀況，先到板橋火車站後，完全沒看到「類火車」的資訊，台鐵志工直接告知沒有「類火車」，而在旁邊賣pizza的大哥，則完全沒聽過「類火車」是什麼。

葉元之表示，他遇到一位民眾，本來要撘火車去桃園，但今天只能改撘高鐵，不僅票價貴，到目的地後還要撘計程車才能到市區，後來他轉往浮洲火車站，想說總有「類火車」了吧，一到後發現入口處鐵門半關，門口除了有公車資訊外，也是沒看到「類火車」，民眾如果跑來，不就白跑一趟嗎？

葉元之痛批，「類火車」三個字喊那麼大聲，執行起來卻是這麼兩光，所以這個大有為政府，除了發明新名詞很厲害外，到底解決了民眾什麼問題？怒酸「倉頡如果再世，應該是民進黨最紅的官」。