網紅罔腰和現任男友阿猴已經結婚，昨(30)罔腰和老公前往一間火鍋店用餐，結帳時金額竟達1萬9千多元，讓不少網友驚呼「超級貴」。

罔腰(江甜菲)本是男兒身，曾和鳳梨(吳泓易)，2018年赴泰國做變性手術，之後惹出假懷孕風波，沉寂一段時間後，日前宣布和男友阿猴結婚要稱「我是楊太太！」，昨她和老公前往一間火鍋店用餐，從臉書分享的照片中，夫妻倆點了一桌美食有和牛及帝王蟹等，吃完結帳金額竟19163元。，讓她和尪都驚呼「嚇到了！」

對此，罔腰看到帳單也嚇到，「我只是吃個火鍋，怎麼像去走店(酒店)一樣，直接驚恐一次，不過真的好吃啦！他(老公)還問我，我之前跑男模店價格也這樣嗎？我說還更高。」

網友看了傻眼「這真的是火鍋嗎？」「貧窮限制了我的想像，謝謝妳讓我開眼界」，罔腰則回應「我也是嚇到了。」從罔腰在臉書曬的餐點中有，有網友認為應是「貴在蟹…」，罔腰則坦承「蟹大概11000」。