外界稱為藝人徐乃麟女密友的董子綺，被控藉徐的內湖豪宅經營麻將賭場，佯稱投資股票侵占款項、詐騙公司登記規費多件官司陸續定讞，檢方就董女所涉詐欺、賭博、侵占、偽造文書7罪聲請高院定應執行刑為2年6月，得易科罰金，扣除她先前已執行徒刑5月，尚須執行2年1月徒刑，得易科罰金約75萬多元。

藝人徐乃麟因遭爆料內湖豪宅被作為賭場，引發軒然大波，事後檢警查出是徐的女性友人董女2016年與楊姓女子承租徐的豪宅，作為麻將賭場抽頭，董、楊2女被依賭博罪判刑6月，得易科罰金定讞。

董女另被控向人遊說合夥投資慶富造船股票，卻偽造文書假買賣後侵占300萬投資款，高等法院判刑6月，得易科罰金確定。

董2018年與徵信業者江梅綺合開公司，被江控告詐騙公司登記規費11萬3450元，另她2009年任職法律事務所，負責某公司登記及帳務，侵占50萬元驗資款，盜領1萬5500元，被依詐欺、業務侵占罪判刑1年，得易科罰金定讞。

此外，董女被控於2015年以仲介土地買賣為由，要求2金主先各付200萬、50萬元佣金，事後董沒賣掉土地也沒還錢，高院依詐欺罪判董女6月徒刑確定。

檢方就董女所涉7罪聲請定應執行刑，高院裁定應執行2年6月，得易科罰金，若扣除董女先前已執行徒刑5月，董女尚須執行徒刑2年1月，得易科罰金75萬多元。