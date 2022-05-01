紐約洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）1日繳出6局好投，加上3位牛棚投手聯合完封皇家，以3比0獲勝並寫下近期8連勝。寇爾被敲5安打、送出6次三振，摘下個人第2勝。洋基目前15勝6負稱霸美東，追平國東龍頭紐約大都會的15勝，暫以7成勝率傲視全聯盟。

皇家此戰攻勢不斷，多次攻佔得點圈，包括第3局打到兩出局滿壘，當時寇爾忽然陷入控球危機，一連8顆壞球保送兩人。這時輪到最強捕手裴瑞茲（Salvador Perez）上場打擊，寇爾仍只投壞球，但是裴瑞茲追打成內滾出局，讓寇爾安全下莊。

洋基也是在關鍵時刻缺乏大棒，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）在無人出局滿壘敲成雙殺打硬拿第1分。托瑞斯（Gleyber Torres）在另一次滿壘時高飛犧牲打獲得第2分。奇納法勒法後來又以高飛犧牲打再添1分。全隊沒有一次是以安打送回跑者。

寇爾開季前3戰的自責分率僅6.35是全隊先發輪值最差，近兩戰的好投之後降至3.00。終結者查普曼（Aroldis Chapman）本季登板8.1局尚無自責分，獲得第5次救援成功。紐約大都會本季被觸身球打得很慘，他們是全聯盟率先達到15勝的球隊，不過最近一戰輸給費城人，被洋基、釀酒人同日都攻上15勝。