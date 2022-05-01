近來新冠肺炎本土疫情在台灣不斷升溫，連續數日確診數都破萬人，昨(4/30)胡宇威和陳庭妮也傳出檢測呈陽性，但幸好為輕症。稍早小S也傳出曾接觸確診者，她透過經紀人證實此事，並表示目前正在居家隔離，原本要錄影也已經取消，目前心情還好，就平常心看待此事。

新冠肺炎本土案例近期急速攀升，演藝圈中也傳出不少人染疫，東森美女主播蔡依臻昨發IG限時動態宣布確診，她透露自己本來快篩是陰性，知道外甥確診後又再去做兩次快篩，發現陰轉陽，因擔心是自己傳染給外甥，讓她自責的打給姊姊道歉痛哭，沒想到姊姊高EQ回應至少有保險領，才讓她破涕為笑，她也表示幸好目前無大礙，只有喉嚨痛，會努力擊敗病魔。

東森主播蔡依臻透露自己確診。（圖／翻攝自yc_tsai_ IG）

無獨有偶，才剛求婚成功的胡宇威和陳庭妮昨雙雙傳出因身體不適，去做PCR檢測後都發現是陽性，胡宇威強調：「陽性，身體很健康，沒事的，謝謝大家的關心，BE HEALTHY&STAY SAFE」，陳庭妮也說：「不幸中的大幸是，目前都是輕症並且無明顯的不舒服，已經開始自我居家隔離，謝謝大家的關心，願大家都平安無事。」

胡宇威和陳庭妮昨宣布確診新冠肺炎。（圖／中時資料照片）

而「最美士官長」劉香慈上月才表示自己罹患帶狀皰疹，昨又鬆口和兒子一起罹患新冠肺炎，看到兒子反覆發燒相當心疼，「我們依照政府的規定，從被匡列到被安排PCR 、隔離、自主健康管理⋯到回歸正常生活模式。我們都復元（原）了，我想要在人生唯一的2022年4月30日，記錄一下這個難忘的片刻」。

劉香慈透露先前罹患新冠肺炎，目前已經康復。（圖／中時資料照片）

主持人小S今也傳出接觸過確診者，目前正在「3+4居家隔離」，小S經紀人回應：「因身邊有工作人員快篩陽性，所以S正在居家隔離，S每天都有快篩，目前都是陰性，結束後就正常復工，謝謝關心。」小S因隔離取消昨日《小姐不熙娣》錄影，對此，東森電視台回應：「等小S這兩天檢查如果都沒有異狀的話，下周六是正常錄影。」