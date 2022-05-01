台鐵5月1日不加班，表定列車全面停駛，搭車人數少之又少，月台呈現空蕩蕩的景象，相當冷清。（吳佩蓉攝）

公路總局跟鐵路局安排工作人員及許多標示，清楚指引轉搭客運的動線。（吳佩蓉攝）

台鐵5月1日不加班，表定列車全面停駛，經台鐵局盤點人力後，今日（1日）臨時機動加開18班區間（快）車，其中從花蓮開往樹林的車次4007，上午7時14分發車，至宜蘭站約8時46分，搭車人數少之又少，月台呈現空蕩蕩的景象，經台鐵局宜蘭端統計，搭乘該班車次人數僅12人，相當冷清。

台鐵宜蘭站長黃東墉表示，因應火車5月1日全面停駛，跟公路總局配合，國道客運加開許多班次疏運旅客，公路總局跟鐵路局也安排工作人員，做指引轉搭客運的動線規劃，以往往東澳、南澳等方向的客運約1小時1班，今日（1日）20至30分就有1班，讓返鄉旅客方便搭乘；明日（2日）台鐵班次就恢復表定時刻，搭乘的人數應該增加。

有名遊客陳小姐表示，「要搭到花蓮變得好麻煩！我還要從宜蘭搭國光客運到羅東，羅東再到花蓮，車班變多也是麻煩啊」；另名在地人說，「原本宜蘭要搭到羅東，到現場才發現沒有車可以搭，超傻眼，只好騎機車過去」。

宜蘭監理站站長張恣容指出，羅東往花蓮的客運之前1天只有4班，因應這次台鐵狀況，加開84班，平均20分至30分就有1班；累至上午11時，宜蘭往花蓮開行15班，載客人數為41人，花蓮開回宜蘭開行8班，載客人數為27人；站長表示先把量能準備好，提供充足班次給乘客，盼大家多多利用。