2022年底選戰逼近，民進黨內傳出與台北市副市長黃珊珊合作的構想，對此，台北市長柯文哲今（1日）表示，不要在地方政治搞太多意識形態，自己也不贊成，黃珊珊跟每一個人都可以合作，台北市政府內有不同黨派的副市長、局長，是一個很好的典範。

柯文哲今（1日）以黨主席身分，出席民眾黨台灣客家發展委員會成立大會，關於民進黨內拋出與黃珊珊合作的構想，柯活動前受訪表示，歐美先進國家、日本等，大城市的市長常常是無黨籍的，包含東京、大阪、首爾等，都市化高的地方，老百姓要的是在市政的層級解決每天的活動。

柯文哲說，進入到中央層級才要進入意識形態辯論，很希望台灣的地方政治就是地區性解決人民真正的生活，不要在地方政治搞太多意識形態，自己也不贊成。

柯文哲舉例黃珊珊做得很好，做對市民有益的事情，不要去搞意識形態，跟每一個人都可以合作，台北市政府是一個很好的典範，局長有民進黨、親民黨，三個副市長有國民黨、民進黨、親民黨，這是比較好的model。