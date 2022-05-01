數位金融趨勢衝擊實體分行需求，遠東銀(2845)對此結合遠銀財富管理「十樂品牌價值主張」方向，以差異化、特色化空間設計及服務積極改造全台分行。總經理周添財表示，後續將結合金融科技與人文持續翻新行舍，成為在地民眾口中與眾不同的銀行。

隨著數位金融時代來臨，銀行服務日趨數位化，客戶至實體分行的臨櫃交易需求大減，分行功能勢必要轉變。為讓銀行更貼近民眾，遠銀今年重新定位發展策略，聚焦質重於量的精緻銀行，並對此積極改造全台分行，使銀行不再只是銀行。

遠銀結合遠銀財富管理「十樂品牌價值主張」方向，以差異化、特色化的空間設計和服務策略改造分行。如台北復興分行定位為故事館，傳遞多元新知給客戶、發揮「樂知」價值，台中朝富分行設立藝文樂活空間，分享在地藝術創作、連結「樂享」理念。

而坐落於鬧區、在地服務超過20年的遠銀林口分行，上月底以音樂沙龍定位全新改裝開幕，將客戶等候區打造成新型態的「樂樂（ㄩㄝˋ）」空間，讓客戶等候金融服務時也能獲得心靈的療癒和放鬆，為銀行和客戶間產生更多軟性交流可能。

全新改裝的林口分行，自外觀便清晰加入了「十樂品牌價值」標誌的創新招牌，內部除改採溫馨色調的時尚雅致裝潢，並特別擺設演奏鋼琴，近日更讓客戶在財富管理講座中與音樂及咖啡香共舞，邂逅聽覺、味覺、嗅覺相互融合的高質感饗宴。

除了音樂空間外，遠銀林口分行亦積極打造國際友善金融服務環境，從門口標示多國語言的歡迎牆，到臨櫃服務人員名牌、行內各類告示牌、營業廳場所標示、數位設備、表單等軟硬體皆全面導入中英文，並設置支援48國語言的雙向翻譯設備，為遠銀第4家雙語分行。

周添財表示，遠銀將結合金融科技與人文持續翻新行舍，以財富管理「遠銀Happy+ 你的快樂家」的理念，提供客戶最適合且多元的專業服務，盼使銀行溫度和質感兼具，成為與客戶交誼互動的場域。