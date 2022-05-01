台灣大學校內4月29日發生嚴重車禍，一名化學所的博士生騎腳踏車行經椰林大道，被一輛汽車自後方追撞，頭部著地，還被拖行約二個車身的距離，傷勢嚴重，台大化學系副教授徐丞志悲痛發文，質疑校內限速20公里，為何還能把人撞成這樣，今有媒體報導，據校內人士透露，肇事者是台大研究所女碩士生，還有目擊者說，當時女駕駛車速十分快，撞人後根本來不及煞車。

台大化學系副教授徐丞志昨在臉書表示，遭撞傷的是他實驗室裡最資深的博士生，29日在離系館不到20公尺的小椰林道上被汽車撞了，導致左側鎖骨骨折，肝臟挫傷，四肢嚴重外傷，緊急手術後情況穩定，目前在台大醫院加護病房觀察。

徐丞志說，從肇事現場狀況來看，學生被後方汽車撞上後，臉部著地被捲進車底下，之後又被拖行約兩個車身的距離才停下來，「光想到就覺得好痛」。他質疑，校園內速限20公里，為何會被撞成這樣，當老師的實在很難過。他也指出，校園內發生交通事故不適用「道路交通處罰條例」，因此肇事者不會有案底，但是傷害罪仍會成立，輕傷屬告訴乃論，重傷則是公訴罪。

根據《ETtoday》報導，台大校方透露，當天開車肇事的是27歲顏姓女子，是台大某研究所碩士生，顏女家屬允諾全額賠償遭撞男博士生所有醫療、復健費用，雙方初步達成和解，鍾姓博士生家屬暫不提告。

另《ETtoday》也訪問到一名目擊車禍發生當下的學生，目擊學生說， 女駕駛開車速度實在太快，撞到騎單車的學長後來不及煞車，把學長連人帶車捲入車底盤下，當時車速一定超過20公里。