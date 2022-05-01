英國65歲保守黨議員派瑞許（Neil Parish）被抓包2度在國會殿堂公開用手機觀看成人片，他昨（30）日強調第一次點開色情片是意外，第二次再點開才是最大的錯誤，坦承自己很蠢、昏了頭，宣布辭職。

英國廣播公司（BBC）報導，65歲的英國保守黨議員派瑞許被2名女同事抓包，2度在國會殿堂公然用手機看A片，派瑞許原本表示停職、接受調查期間不會辭職，不過他在一夜過後坦承錯誤閃辭。

他在接受BBC地方台專訪時澄清，第一次被抓到看A片其實是意外，當時他想用手機查看一個拖拉機網站，於是點進去一個和拖拉機網站名稱很相似的網站，結果是成人片網站，「我看了一下，我不該這麼做的。」

有了第一次經驗後，他坦承第二次是有意的，當時他正坐在議席上等待投票，「我最大的罪行就是在另一個場合看了第2次。」

他在專訪中坦承自己大錯特錯，餘生都要背負這個罪名，「我犯了巨大的糟糕錯誤，我在這裡告訴全世界。」

不過他澄清自己並非刻意要讓其他人發現自己觀看A片，強調自己是小心翼翼地觀看，稱自己進入國會已經12年，而且有非常好的聲譽。

當被問到為何要在國會殿堂看A片時，派瑞許說自己也不知道，稱自己可能「完全昏了頭」。

派瑞許說在看到自己的行為對家人、選區、及地方造成的傷害後決定辭職，報導形容這時的他情緒變得激動，「我錯了，我很蠢，我失去了理智」，他為自己的行為完全道歉。