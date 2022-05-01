上海市商務委副主任劉敏今（5月1日）表示，為保障民眾購藥需求，截至4月30日，上海市已開保供藥店2419家，零售藥店整體開業率達55％，基本實現街鎮全覆蓋，5660餘名藥店工作人員駐店值守。

上海市今舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，針對超市、藥店逐步開放的具體按排，劉敏說，目前，超市賣場、藥店等實體門市正在逐步恢復經營，正會同各區按照新的管控措施合理佈局實體網點，加快釋放人力運力，全力以赴做好不同管控區域的生活物資保障工作。

劉敏指，一是加快推動基本生活業態「應開盡開」。在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，推進防範區內超市賣場、便利店、生鮮蔬果、餐飲、日用商品、藥店等滿足市民基本生活的必備業態「應開盡開」。指導超市賣場等門市加強蔬菜、肉、蛋、奶等重點品類商品貨源的組織，加大備貨力度，增加鮮活水產、時令蔬果、奶製品等品類供應，建立應急補貨機制。支持門店推行「線上集訂集送」和「線下到店消費」服務模式。同時，鼓勵門店店長兼任「團長」，為封控區、管控區提供集採集配服務，並持續增加騎手人數。

二是著力保障市民購藥需求。持續推動藥品零售保供網點「應開盡開」，穩步增加保供藥店和從業人員返崗。截至4月30日，上海市已開保供藥店2419家，零售藥店整體開業率達55％，基本實現街鎮全覆蓋，5660多名藥店工作人員駐店值守。指導保供藥店店長做好與社區居委會的對接工作，保障市民購藥需求。

三是嚴格落實疫情防控措施。指導各類基本生活業態門店制定疫情防控和閉環管理方案，堅持人、物、車、環境同防。在門店恢復經營前，對場所環境展開一次全面的預防性消毒。組織員工做好「2＋2」抗原（快篩）和核酸檢測工作，即兩日內第一日實施2次抗原檢測，第二日實施次抗原檢測和1次核酸檢測，循此往復。