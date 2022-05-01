歌手楊丞琳和李榮浩從相戀到結婚，至今已7年，兩人雖然對婚姻低調，不過仍是幸福夫妻檔代表，但楊丞琳和李榮浩日前卻遭陸網傳婚變，稱李榮浩外遇女歌手吉克雋逸，氣得李榮浩第一時間發聲，強調已委託律師協助蒐證提告，而楊丞琳近日則登上陸綜，大方分享感情觀，除了談到對分手的看法，楊丞琳也鬆口與李榮浩的婚姻現況。

楊丞琳近日登上陸綜《燦爛的前行》，她大方分享感情觀，聊到男女朋友談分手，楊丞琳認為：「我覺得一定要快狠準」，她表示自己不怕當感情上的壞人，並表示要明確說出為何要分開，「你很果決、你不會藕斷絲連，其實當下對方一定很難過，但事實上他們的療傷時間，說不定會短一點。」

接著談到異地戀，楊丞琳就舉手說：「我就是呀，我已經7年多了」，楊丞琳和李榮浩常因工作關係而分隔兩地，兩人還曾經歷過304天才見到彼此，不過楊丞琳則說：「雖然我們不常視頻（視訊），很多人可能覺得異地戀可能靠視頻解思念之愁，可我反而覺得心靈的靠近，比你看到人還要更重要，有些人同居天天見面，可是可能有一方永遠沒有安全感、沒有信任感，所以我覺得距離不是最大的問題。」

其實，李榮浩過去也曾透露，他和楊丞琳不會常視訊，夫妻倆都靠語音、文字保持聯繫，李榮浩認為，這種相處模式是互相理解「她很理解我，我也很理解她，彼此都很理解。」小倆口的互動既甜蜜，又不會給彼此帶來壓迫感。