是德科技宣布，SK海力士選用是德科技的整合式高速週邊元件互連協定(PCIe)5.0測試平台，以加速記憶體開發，進而設計出可支援高速資料傳輸與大量資料管理的先進產品。

SK海力士是記憶體晶片領導廠商，為滿足下一代行動電話、電腦、資料伺服器和汽車，對效能和容量的需求，致力於開發採用Compute Express Link(CXL)技術的記憶體半導體解決方案。透過是德科技整合式解決方案，SK海力士可對PCIe 5.0元件進行實體層模擬、特性分析和驗證，並透過CXL高速記憶體互連技術，加速測試和開發下一代DRAM和PCIe裝置。

是德網路和資料中心解決方案副總裁Joachim Peerlings表示，是德獲得SK海力士選用PCIe 5.0測試解決方案，以協助該公司驗證用於邊緣與雲端運算、資料中心、5G裝置和無線存取網路設備的大容量、節能記憶體儲存裝置的效能。是德的PCIe測試平台讓SK海力士能夠驗證頻寬記憶體擴充模組效能，以廣泛部署於第四次工業革命之應用中。

另外，是德更積極參與PCI SIG協會，協助制定PCI標準，以確保客戶能獲得一致的測試結果。藉由遵循一致的測試標準，廠商便可推出與其他採用PCIe 5.0技術產品完全互通的新設計。

是德的測試解決方案整合了硬體和軟體平台，讓SK海力士能夠同時執行接收器和發射器測試。