在香港、倫敦和紐約三地同時上市的滙豐控股（0005-HK）近日再傳分拆議題。據《21世紀經濟報導》報導，近日確有投資者（非平安集團）建議滙豐分拆，讓亞洲業務獨立上市，而第一大股東平安集團對投資者的這一分拆訴求表示支持態度。

報導稱，平安集團表示，凡是有投資者提出對於滙豐的經營管理有幫助、對長期價值增長有幫助的改革，他們都是支持的。

據報導，平安集團已經與滙豐分拆亞洲業務獨立上市的想法進行了討論，並認為在亞洲獨立上市將為股東創造價值。

滙豐在香港、倫敦和紐約三地同時上市。分拆消息發布後，滙豐股價一度異動直線拉升。4月29日14時50分許，滙豐在倫敦股價一度大漲4.36％。

據報導，平安集團支援分拆的另一重考量，也是作為機構投資人，要求價值釋放和估值抬升。

香港股票分析師協會副主席郭思治近日表示，有滙豐股東希望分拆的消息，中期而言，分拆對股價具正面效益，因可釋放亞洲區業務之價值。他認為，滙豐控股份拆亞洲業務獨立上市，亦能夠釋放價值，事關匯控的亞洲區業務表現向來較歐洲及其他地方為佳。

以今年第1季業績為例，滙豐控股亞洲業務的稅前利潤占比達61.7％。反觀歐洲業務占稅前利潤僅14.9％。且英國以外歐洲業務虧損。換言之，匯控亞洲業務表現較歐洲業務更佳，前者獨立上市理應享有更高估值。