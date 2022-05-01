今（1）日勞動節台鐵表定班次全面停駛，交通部長王國材昨日參加南橫通車典禮之後，今天上午從台東玉里搭0952次「類火車」到花蓮瑞穗，預定晚上返回台北。談及搭「類火車」的體驗，王國材說火車還是比客運省時，「台鐵是完全沒有辦法被取代的環島運具。」

王國材在花東縱谷公路上受訪表示，今天交通很順暢，所以「類火車」班次也非常正常，班表也應該很順利。剛好在這一次鐵路不能跑的時候，把公路做一個演練，當然不希望這種情況是用在火車罷工或是罷駛上面，但如果以後有一些狀況，例如火車要做大的維修時，未來應變計畫中「類火車」就會變成很重要的角色。

王國材說，他今天在東部，交通部次長在西部視察，晚上也會把整個「類火車」應變計劃做一個徹底討論、檢討和優化。「我還是持續希望跟台鐵工會溝通！最重要是大家敞開心胸，為了台鐵的未來，或是未來台鐵公司要長成甚麼樣子，我需要他們（台鐵工會）的聲音和建議。如果大家積極面對往前走，我會全力支持。」

被問到搭乘「類火車」的體驗，跟搭乘火車有何不同？王國材說，火車速度是公路的2倍，所以火車還是省時。環島鐵路是完全沒有辦法被取代的，不只沒辦法取代，交通部還對環島鐵路做一些優化：「環島鐵路一定要存在！公路客運也有優點，但是沒有辦法取代。『類火車』只是替代運具，我們還是期待台鐵營運包括服務水準和安全都提升，台鐵是完全沒有辦法被取代的環島運具。」