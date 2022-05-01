政府即將開放5至11歲兒童接種新冠疫苗，目前有莫德納及即將到貨的BNT可選擇。許多家長仍舉棋不定，「到底要不要給小孩打疫苗」，在不打可能染疫及打了可能有副作用之間猶豫。醫師謝宗學今分享，他原本也持保留態度，但仔細思考後，傾向讓孩子打疫苗。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文，新冠病毒2019年底被發現，而疫苗則是一年多前上市，老實說，打疫苗的長期副作用、染疫後的長期後遺症，都缺乏足夠的時間證明。

謝宗學說，他能理解家長面臨困難抉擇，畢竟要讓正在成長階段的兒童打疫苗，就算只是「十萬分之幾」的副作用機率，一旦發生了，就是百分之百。

「天下沒有零風險的選擇，只有相對較好的選擇」，謝宗學強調，疫苗對 Omicron的保護力衰減很快，只能降低住院率、重症率，而兒童重症率本來就極低，所以他一直持保留態度。

但他考量染疫後可能的併發症、可能的後遺症、兒童醫療量能，傾向讓孩子接種疫苗，至於廠牌，建議家長自行判斷。莫德納下星期開打，好處是及早提供保護力，缺點是副作用相對較強；兒童版 BNT預計6月前開打，副作用較弱，缺點是保護力衰減速度較快。

「人生中許多抉擇很艱難，沒有人知道未來會發生什麼事，我們只能做當下認為較好的選擇、然後接受結果而已，這就是人生啊」，謝宗學說。