台灣本土疫情持續延燒，民眾居家時間延長，中華電(2412)體恤民眾抗疫苦悶，祭出「AR動滋動xUniigym」智慧運動App免費30天體驗使用，且不限中華電用戶。

疫情期間帶動居家運動與線上健身需求提升，中華電瞄準商機，宣布推出「疫起運動、守護健康」活動，提供廣受好評的「AR動滋動x Uniigym」智慧運動App，開放全民免費30天體驗使用，只要下載輸入「twsafe」序號，即享有多元的有氧/燃脂/塑身/肌力/瑜珈等近千款內容，隨選隨練不用預約。活動期間自即日起至6月底，即刻下載「AR動滋動x Uniigym」App。

中華電表示，「AR動滋動x Uniigym」App擁有4K高畫質的AI體感互動與AR擴增實境健身課程，可利用AI 體感偵測人體骨骼點，精準提供即時動作比對，健身新手推薦使用內建明星教練課程，不需預約即可與教練進行線上上課；並可使用AR擴增實境呼叫健身教練一起鍛鍊，App同時支援智慧操控即時偵測手勢、大螢幕投放，遠端控制使用豪不費力，每次運動後還可透過自我數據追蹤功能查看健身歷程，讓運動更易上手。