近期疫情嚴峻,裕日車(2227)為鼓勵消費者安心自駕,自4月30日起至5月31日止,限時推出「NISSAN有車皆吉」購車優惠專案,凡於期間內入主NISSAN國產全車系,即可享有「首年丙式車體險」及「防疫大禮包」雙重安心升吉,再享2萬元配件金、首年5千元低月付長期數貸款專案、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領,讓消費者輕鬆入主,以車防疫,購車無負擔。疫情期間更持續貼心提供「網路預約、到府試乘」服務,帶給消費者安心、安全的賞車體驗,與NISSAN一同齊心抗疫、安心自駕。

裕日車表示,近日疫情嚴峻,為感謝車主長期支持與愛護,減輕購車負擔以落實「以車防疫」,自4月30日起至5月31日止,推出「NISSAN有車皆吉」購車優惠專案,凡於期間內入主NISSAN國產全車系,即可享有「首年丙式車體險」及「防疫大禮包」雙重安心升吉,「防疫大禮包」包含多酚負離子防護空調濾網、車用臭氧負離子空氣清淨機、免費臭氧殺菌服務;再享2萬元配件金、首年5千元低月付長期數、68無限延長保固、5萬元舊換新政府補助優先領等多項優惠,帶給車主最安心、安全、輕鬆的用車生活。

ALL NEW SENTRA 上市後好評不斷,於「省油」、「安全」、「顏值」方面榮獲王者頭銜,展現「王者之風」全方位魅力,搭配代言人柔道國手楊勇緯王者形象,讓ALL NEW SENTRA成為房車市場中矚目的焦點。裕日車為回饋消費者支持與愛護,自4月30日起至5月31日止,入主ALL NEW SENTRA可使用「NISSAN有車皆吉」贈送之2萬元配件金,升級限量「王者之聲套件組」(價值3.2萬元),「王者之聲套件組」包含NVH車艙寧靜工程、DSP沉浸式數位音效系統及JBL聲動揚聲器,全面提升車室內聽覺感官享受,讓每位車主都能在駕車過程中感受王者之聲。

疫情期間,裕隆日產防疫不間斷,全國展示中心持續落實5大防疫措施:所有人員皆全日配戴口罩並於上下午量測體溫及以酒精消毒、展間桌椅環境定時進行消毒、展示車酒精消毒及試乘保養車輛臭氧殺菌、來賓體溫量測與手部酒精消毒、全場域使用免洗杯並全面停止點心食品供應。同時提供「網路預約、到府試乘」貼心服務,帶給消費者安心、安全的賞車體驗,與NISSAN一同齊心抗疫、安心自駕、以車防疫。