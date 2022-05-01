高雄車站人潮稀少。（洪靖宜攝）

乘客排隊等候類火車。（洪靖宜攝）

計程車司機也嘆今天生意不好。（洪靖宜攝）

5月1日勞工節台鐵工會發起不加班活動，高雄車站一片空蕩，2線類火車上午搭乘的人數不多，台鐵高雄車站研判大多數乘客都知道狀況，加上疫情關係，預計下午才會出現更多人潮，類火車班次也會加密，不過因為車站沒有什麼人，連計程車業者也嘆因為沒人搭車到火車站，沒有客人能載，只能積極逢人就問「要去哪？」。

因應5月1日台鐵列車全面停駛，高雄火車站外則部署不少人力引導乘客改乘類火車，包含0961往枋寮、台東、0964往鳳山、屏東，大約每半小時一班車，都有民眾在排隊搭乘，有乘客說自己不知道今天台鐵罷工，原先要搭火車到屏東，到月台才發現班次超少，只好上來搭乘類火車，所幸班次還算多，不會等太久。

高雄站長上官慧珠表示，今日上午狀況還算順暢，上午僅剩一班從潮州到嘉義區間車，11時53分沿途停靠到高雄，站長說，由於旅客都有提前準備，加上疫情關係都提前取消，會來此搭乘都是臨時有搭乘需求，預計下午就會人潮變多。

客運業者也說還是有少部分的乘客不知道今天狀況，但大多能體諒，如果有遇到乘客要進車站前就會先詢問目的地，如果有電子票證就能直接上車，減少等待時間。

不過平時人來人往的高雄車站大廳頓時間空蕩蕩，現場大多是台鐵、客運、公路總局人員和警察，乘客少之又少，讓外頭排班的計程車業者逢人就問「要去哪？」，嘆今天火車站沒人，生意不好，只好積極詢問路過民眾有無搭車需求。