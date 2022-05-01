英國《每日郵報》（Daily Mail）引述Telgegram帳號General SVR報導，克里姆林宮消息人士指出，俄羅斯總統普丁將進行胃癌手術，期間將把權力暫時轉移給強硬派的前國家安全委員會（KGB）局長、現任聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

General SVR引述的克里姆林宮內部人士指出，普丁18個月前就罹患胃癌及帕金森氏症，原本預計4月中旬後進行癌手術，不過目前手術已經延後至5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）之後。

General SVR指出，普丁被建議進行手術，原本也已經討論好手術日期，看起來這起手術並不是特別緊急，但也不能拖延。

70歲的帕特魯舍夫被視為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關鍵建築師，也是他說服普丁，基輔充斥新納粹份子。

The Russian dictator will reportedly nominate hardline Security Council head and ex-FSB chief Nikolai Patrushev to take control of the invasion while he is under the knife.#SmartNews https://t.co/BSO0RfrCFy — Ibrahim Zazai (@Salarno11) May 1, 2022

General SVR稱，普丁有腫瘤，最新檢查發現和這種疾病有關。報導也指他患有帕金森氏症及情感性思覺失調症（Schizoaffective disorders），會出現幻覺及狂躁等症狀。General SVR的消息人士疑似為克里姆林宮前高階軍官，他稱普丁曾討論過將會進行「醫療程序」。

消息人士指出，醫生堅持普丁必須進行手術，不過還沒有確定日期。儘管不清楚普丁在接受手術後會有多久無法工作，不過消息人士推測，應該只會是很短暫的時間。

他也提到，普丁不太可能同意「轉移權力」，但已準備好安排「代辦」（charge d'affaires）控制俄羅斯及戰爭，他說在普丁接受手術及術後恢復的2至3天內，俄羅斯的實際控制權會只轉移給帕特魯舍夫。

報導指出，如果屆時權力真的轉移給帕特魯舍夫，將會令人相當意外，因為根據俄羅斯憲法，權力應該完全轉移給總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

General SVR指普丁是在與帕特魯舍夫進行2小時的促膝長談後選擇了這名間諜大師，General SVR的另一則貼文稱，普丁向帕特魯舍夫明確表示，普丁幾乎把他當成體系裡唯一信得過的人及朋友，普丁更向他承諾，如果健康狀況急速惡化，俄羅斯的實際管理權將會暫時轉移給他。

General SVR 4月初曾發布貼文稱，醫生給普丁開了新的西方藥，而且劑量更重，不過其中一種藥讓普丁出現嚴重暈眩、虛弱等副作用，開立這張處方箋的醫生隨即被換掉，據信這個藥是從一個不友好的國家進口的。

普丁日前與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時臉部浮腫、右手緊抓桌子邊緣的畫面引人側目，General SVR指出普丁健康惡化，原本服用的帕金森氏症藥物已經無法達成預期藥效，不過過去一個月來醫生又無法說服普丁換藥來抑制症狀，因為普丁不敢嘗試新藥物。

General SVR 是社群平台Telegram上相當熱門的頻道，這個頻道與莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）教授、政治科學家索羅威（Valery Solovey）有關，索羅威2月才因為經常評論普丁的身體狀況被拘留問訊7小時。