台南車站類火車以善化到台南的班次乘客較多，台南到善化的班次乘客較少。（程炳璋攝）

台鐵五一不加班，台南車站僅開6班區間車，月台上顯得冷清，只有零星搭區間車的乘客。（程炳璋攝）

台鐵員工發動五一勞動節不加班，台南車站內假日空蕩蕩。（程炳璋攝）

類火車發車處乘客冷清。（程炳璋攝）

每班從台南開出到善化的類火車，幾乎只有2、3位乘客搭乘。（程炳璋攝）

台鐵員工發動五一不加班，台南車站1日派員引導乘客到北門派出所前方搭乘「類火車」（遊覽車），台南開往善化的每班車次僅有零星個位數乘客，站方調整班距時間，將每20分鐘一班改為30分鐘一班。

台南車站原本假日發出的列車約有230班次，乘客約1萬8000至2萬人，區間車乘客以外籍移工居多，因應台鐵員工五一勞動節不加班，台南車站原本全不發車，臨時改發南下與北上各3班次的區間車，其餘皆以「類火車」取代。

台南車站類火車共有兩站，包括台南站到善化站、善化站到後壁站來回，1日上午6時首發車，晚上10時收班，各有49班次，台南站設在北門派出所前方，民眾可在站內購票，也可在類火車站前刷卡電子票證，價錢與火車票同價。

台南車站站長林煥堂表示，因臨時加開6班區間車提供民眾搭乘，1日上午類火車的乘客顯得冷清，台南到善化的班次每車僅有個位數乘客搭乘，善化到台南的乘客略多，每車平均有10多位。擔心會有空車情況，將原本20分鐘1班車，調整為30分鐘1班車。

搭乘類火車到善化找朋友的葉姓民眾表示，覺得台鐵員工辛苦，但改搭類火車覺得麻煩。李姓民眾覺雖然改搭遊覽車，覺得台鐵人員服務好。施姓民眾對改搭公車覺得還好，他力挺台鐵五一不加班，稱「我也不愛加班」。從善化搭車到台南上補習班的黃姓大學生表示，不會太麻煩，覺得台鐵人員很辛苦。

適逢假日，搭乘類火車的乘客以善化到台南較多，台南到善化的乘客較少。台南市副市長戴謙到場關心乘客搭車狀況，慰問工作人員辛勞後隨即離去。