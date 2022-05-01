工作之餘，莫允雯也享受當地美食。（齊心娛樂提供）

莫允雯表示台灣飛新加坡不需隔離，但仍有防疫規範要遵守。（齊心娛樂提供）

莫允雯日前遠赴新加坡工作，是她在新加坡拍戲的初體驗，因為當地使用的語言多是中英文，再加一點點廣東話，對她而言完全沒有障礙，溝通上意外流暢，她說：「剛好都是我會的3種語言，所以我腦袋裡的語言開關切換的非常流暢舒服」。

對於新冠肺炎影響全球，莫允雯表示：「疫情病毒已成為現在世界的一部分，我也是完全準備好與病毒共存的態度。生活還是要繼續過，病毒來到這個世界為的是讓我們放慢並且調整腳步，並不是站在原地不動，所以在好好保護自己的前提下，我還是會提醒自己，放下焦慮擔心，繼續好好生活好好工作。」新戲預計5月底殺青，熱愛旅遊的她已兩年沒有出國，計畫順便在東南亞度個假才返台。

至於人在海外有何防疫妙招？莫允雯說自己最在意的是乾洗手和消毒噴霧，「在外除了有機會就多用肥皂洗手，乾洗手跟消毒噴霧也很重要。好多香氛品牌有出香噴噴的乾洗手或噴霧，不再是濃濃酒精味」。

莫允雯從台灣飛新加坡不需隔離，但是有非常完整的防疫入境手續，抵達72小時前必須到醫院做PCR檢測，也需要申請填寫網上疫苗證明。其實現在台星到馬來西亞也不需隔離，赴星馬工作逐漸成為選項之一，像吳慷仁即將飛往馬來西亞拍新片、吳可熙7月也會去大馬擔任馬來西亞國際電影節評審。