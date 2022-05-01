新北市試辦居隔轉型草案送交中央遲未獲到核准，新北市長侯友宜今（1）日表示，面對疫情已慢慢走到從被動式管理，變為主動式自我管理，所以居隔轉型勢在必行，自我居隔有一些限制性，民眾要自我管理好，試辦計畫已提報中央1個多禮拜，希望中央快速核定。

侯友宜表示，把公衛體系、行政體系擺在醫療量能上，包括居家照護、中重症患者才是我們最重要的目標與方向，所以居隔轉型一定要做，基層在公衛體系的居家隔離、居家照護、醫療體系3方面都承受負荷，這3個體系的量大幅往上衝的時候，前端的居隔轉型就勢必要趕快轉型。

侯友宜說，已經一個禮拜了，敬請中央考量新北市的疫情跟全國其他地方疫情不一樣，新北市必須做這樣一個轉型，這個轉型不是管不你，是從被動變主動的管理。

另新北市副市長陳純敬新冠肺炎確診，侯友宜上午說明，陳副市長約在6天前確診，目前狀況良好，一切健康並無大礙，至於他個人自我健康監測6天迄今狀況良好，完全沒問題。

此外，中央流行疫情指揮官陳時中考慮未來部分場合不強制戴口罩，侯友宜表示，現階段就按現階段規定辦理，疫情如果慢慢舒緩，再來做滾動式檢討。