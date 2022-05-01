張榮輝（左）、陳美玲（中）及張森霖（右）在國民黨宜蘭黨部現場皆表現極佳風度，一致認為大家團結一致向前行，宜蘭市一定贏。（吳佩蓉攝）

國民黨宜蘭市長黨內初選電話民調，於4月29、30日晚間6時至10時辦理，今天（1日）上午10時在國民黨宜蘭黨部公布成績；進行民調的有宜蘭市民代表張榮輝及陳美玲、退休警官張森霖，最後由成績最高的陳美玲勝出，確定代表國民黨參加宜蘭市長選局，正面迎戰民進黨參選人賴瑞鼎。

由全方位、典通2家公司辦理電話民調，分別為1079份、1091份有效樣本；張榮輝平均支持率32.048％，陳美玲平均支持率37.383％，張森林平均支持率30.569％，在些微差距中，由民調支持率成績最高的陳美玲勝出，代表國民黨加入宜蘭市長選戰。

3人在國民黨宜蘭黨部現場皆表現極佳風度，張榮輝跟陳美玲接表示，兩位是老戰友、也是同學，整場選舉都是和平競爭。張森霖表示，這是一個良性的競爭、不是鬥爭，不是非誰不可、是非贏不可，大家團結一致向前行，相信宜蘭市一定贏。

張榮輝表示，今（1日）民調初選和平落幕，祝福未來市長陳美玲，大家都會團結一心、一起加油，互相協助；張也指出，年底任何一項公職選舉將不參加，努力輔選黨內的優秀參選人，讓國民黨重返執政。

陳美玲表示，27年7屆的市民代表走來，一路始終如一，這次能獲得宜蘭市民鄉親的肯定跟支持，出線代表國民黨參加年底大選，一定會更努力，盼自己成為一個「市長媽媽」，贏回宜蘭市執政權，帶動宜蘭市、共創美好。