房價持續飆升，許多人為了上班或上課的需求，都會選擇在外租屋，也希望自己可以遇上好房東；反之，房東們亦希望自己可以遇到好房客。近日，在中國山東就發生這樣一起暖心的一幕，根據中國網路媒體「秒聞視頻」，一名女房東在中國山東省臨沂市出租房間，相隔2年後收回，沒想到打開房門裡面卻讓她十分驚喜，不僅物品一件不落全數歸還，甚至還打掃得比新房子還乾淨，讓她驚呆，「現在這種租客很少見了！」

前租客在歸還房間前打掃得十分乾淨。（圖／翻攝自秒聞視頻）

對很多人來說，租房可以說是一樁「賭注」，要遇到一個好房東或好租客都很看運氣，房客希望遇到大方、有求必應的房東，房東也想要租給品行優良的房客。一名女房東在網路上上傳影片，表示自己遇到的這位租客不但在出租這2年內沒給她添過任何麻煩，退租前甚至把環境都打掃得一塵不染，從玄關、客廳、廚房、房間到走道，一處角落都不放過，連鏡子都擦得反光，讓她驚喜不已，認為自己的運氣爆棚，竟然遇上這麼一個好客人。

網友們留言稱讚這位房客。（圖／翻攝自網易視頻）

影片PO出後，這股獨屬房東與房客之間的正向能量也感染了其他網友，紛紛留言，「愛乾淨、有素質的租戶」、「是注入了情感了！」、「租屋糾紛看多了，這種看了反而讓人暖心」、「房東真的是上輩子燒香才能遇到這種人」。這位房客的優良素質大家都看得見，但想必這位原PO也是一位讓人喜歡的房東，客人才會在退租時願意留下一個好的環境。