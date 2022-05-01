股神巴菲特旗下的波克夏公司，當地時間周六（4月30日）在美國奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年疫情爆發以來，首次實體會議。投資人終於可親眼見到91歲的股神巴菲特及其98歲的搭檔芒格。對於中國市場，芒格承認，在中國做投資的確要比美國本土更難一些。但他繼續在中國投資的原因是，「能夠在中國以更低的價格買到更好的公司。」

據多家陸媒報導，本屆投資者盛會上，巴菲特和芒格在5個鐘頭的時間裡，頻頻就股票市場、比特幣、通貨膨脹等熱點話題發表看法，甚至直言過去兩年的股市就像賭場一樣。

對於如何把握時機投資？巴菲特表示，他從未弄清楚如何及時把握市場時機，錯過了在2020年3月抄底股票的機會。他在回答觀眾提問時說：我們一點也不知道股市週一開盤時會發生什麼。

堅持價值投資策略，而不是關注股市的短期波動是波克夏公司的重要特徵。「我們不善於擇時。」巴菲特說，「我們擅長的是，搞清楚何時得到對自己來說足夠的資金。我們不知道何時要買什麼，但我們一直希望，（市場）會有一段時間下行，這樣我們可能買到更多。」

此外，巴菲特還在股東大會上表示，如果當這種原子戰或者是核武器戰爭出現的時候，我們也是束手無策的。