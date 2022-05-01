正妹治療師Jocelyn，五官美豔深邃，外型激似混血模特兒，還擁有過人的身材曲線，不管是披上白袍或是私下搭配，都掩蓋不住她的逆天顏值，先前便曾經因穿著粉色火辣比基尼，被錄成影片上傳PTT表特版，讓鄉民們都招架不住，IG帳號也隨之曝光，經常分享自身日常，近日在她的限時動態中，曬出尚未著裝上陣的床照，尺度逼近19禁，連她自己都說道「不拍對不起自己」。

正妹治療師Jocelyn辣照超多。(圖/Jocelyn IG)

治療師Jocelyn上月末(30日)，作為醫護人員特別忙碌，接連發布限動訴說辛苦，也不忘提醒粉絲留意新冠，特意曬出新冠肺炎確診病例，之後PO出多年前清純學生樣，在同仁陪伴下慶祝生日，畫面裡的她當時妝感不重，還用了個可愛小髮夾，在一片快樂祥和聲中，還祝所有同學國考一次過，性感外的私下個性也超暖、超貼心。

正妹治療師Jocelyn人美、心地也很善良。(圖/Jocelyn IG)

接下來她回到小窩，在這則關鍵限時動態中，只見她人就站在床前，一腳還已經在床之間，配文寫下：「聖光出沒，不拍一下對不起自己內」在她身後則是凌亂被褥，將上衣狠狠撩起，手上不知拿了些什麼東西，順便捧著兩粒渾圓肉塊，下身則僅穿了件內褲小可愛，露出帶著骨感的身軀，為了寵粉辣露大片曼妙身姿。

Jocelyn發出限時露出傲人UU。(圖/Jocelyn IG)

正妹Jocelyn有2隻很可愛的小狗。(圖/Jocelyn IG)

隨後，她也跟愛犬親密互動，本來手摸著愛犬頭部卻突然抽離，小狗一臉無辜地左右張望，最終看向Jocelyn用眼神撒嬌，還要躺在Jocelyn溫暖懷抱之中。此外，由於Jocelyn開設IG帳戶擁有2萬粉絲，算是小有知名度的正妹，配著小狗圖片打趣寫下：「喜歡我媽媽先過我這關」還幫忙畫上生氣符號，非常有趣。