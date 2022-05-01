交通部因應今天台鐵全面停駛，推出「類火車」交通應變計畫，疏運旅客，交通部長王國材今上午上車搭乘類火車客運0952次前往花蓮瑞穗站，體驗運輸狀況。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

截至今上午，搭乘北花客運的人數較一班假日多出2至3成，不過因客運班次密集，每班車也僅坐滿2至3成。（羅亦晽攝）

台灣鐵路工會今發起勞動節不加班，台鐵表定所有列車全面停駛，交通部推出「類火車」交通應變計畫疏運旅客。交通部長王國材今早8時，先到台東站視察疏運狀況，搭乘公務車抵達花蓮玉里站後，也上車搭乘類火車客運0952次前往瑞穗站，體驗運輸狀況，表示，類火車只是因應突發很重要的應變計畫，不希望持續發生，會持續與工會溝通，「台鐵未來，需要他們的聲音跟建議」。

王國材指出，由於花東鐵路沿著台9線行駛，因此類火車的路線也都沿著走，並能在花東各火車站下車休憩。所幸今天台9線路況很順暢，因此類火車目前均順利按時刻表發車。

王國材表示，這次藉鐵路不能行駛的機會，演練公路運輸，因應未來火車大維修、天災等狀況，不過不希望是用在罷工、罷駛上，但未來面臨突發狀況，類火車就是很重要的應變計畫。

王國材坦言，火車速度是公路的2倍，很省時，所以環島鐵路還是無法被公路取代，不過交通部針對環島鐵路進行優化，類火車只是一個替代運具，期待台鐵未來的營運、服務、安全都因此提升，是完全沒有辦法被取代的運具，未來也會為了台鐵未來，持續與工會溝通，需要他們的聲音跟建議。

一名從玉里站搭乘直達花蓮站類火車的女性乘客指出，今天台9線很順暢，甚至抵達花蓮站的時間，比表定提前30分鐘，整體搭乘的感覺很舒適，不過還是不希望這樣的替代方案長久執行。

客運售票人員指出，從台東北上花蓮方向的人數不多，僅一半的人會繼續北上，不過就整體人潮來說，截至上午，搭乘北花客運的人數較一班假日多出2至3成，不過因客運班次密集，每班車也僅坐滿2至3成。